USSA Rocky/Central U14 Alpine
Monday
Boys Slalom, race 1
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Jordan Simon, SSWSC, 38.09
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Adam Berghult, Buck Hill, 38.35
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Samuel Packer, Ski Club Vail, 38.65
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Hunter Roach, Ski Club Vail, 39.26
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Sebastian Kohlhofer, Ski Club Vail, 39.27
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Tyler Thomas, Aspen, 39.52
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Philip Berezinski, Summit, 39.61
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Tanner Grant, Ski Club Vail, 39.62
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Nick Kirwood, Ski Club Vail, 39.78
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Garrett Dollhan, Aspen, 40.07.
Steamboat finishers
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Colin Kagan, SSWSC, 44.44
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Cooper Puckett,SSWSC, 45.95
DNF. Aiden Wade,SSWSC
Boy’s Slalom, race 2
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CooperPucket. SSWSC, 33.50
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Adam Berghult, Buck Hill, 34.17
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Parker Dean, Afton Alps, 34.65
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Jordan Dean, SSWSC, 35.08
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Kyle …read more
Via:: Steamboat Today