USSA Rocky/Central U14 Alpine

Monday

Boys Slalom, race 1

  1. Jordan Simon, SSWSC, 38.09

  2. Adam Berghult, Buck Hill, 38.35

  3. Samuel Packer, Ski Club Vail, 38.65

  4. Hunter Roach, Ski Club Vail, 39.26

  5. Sebastian Kohlhofer, Ski Club Vail, 39.27

  6. Tyler Thomas, Aspen, 39.52

  7. Philip Berezinski, Summit, 39.61

  8. Tanner Grant, Ski Club Vail, 39.62

  9. Nick Kirwood, Ski Club Vail, 39.78

  10. Garrett Dollhan, Aspen, 40.07.

Steamboat finishers

  1. Colin Kagan, SSWSC, 44.44

  2. Cooper Puckett,SSWSC, 45.95

DNF. Aiden Wade,SSWSC

Boy’s Slalom, race 2

  1. CooperPucket. SSWSC, 33.50

  2. Adam Berghult, Buck Hill, 34.17

  3. Parker Dean, Afton Alps, 34.65

  4. Jordan Dean, SSWSC, 35.08

  5. Kyle …read more

    Via:: Steamboat Today

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